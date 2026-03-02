İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar - Son Dakika
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail Lübnan\'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
02.03.2026 19:12
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta İsrail saldırılarına devam ediyor. Lübnan'a yönelik saldırılara da başlayan İsrail, ülkedeki bir binayı havaya uçurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

ABD ve İsrail'in başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine geçtiğimiz gün saldırılar düzenledi. Saldırılarda siviller başta olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İran ise misilleme olarak bölge ülkelerdeki ABD üslerine ve İsrail'e saldırılar düzenledi. Üç ülke arasında başlayan çatışmalar 3. gününde de devam ederken; İsrail saldırılarının şiddetini arttırdı.

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenleme başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kent merkezine yönelik saldırıların ardından kentten dumanlar yükseldi. Ayrıca Lübnan'ın Dahiye Bölgesi'ne de İsrail saldırıları gerçekleşti.

BİNAYI HAVAYA UÇURDU

İsrail'in Lübnan'daki bir binayı havaya uçurduğu anlar ise saniye saniye kameralarca kaydedildi. Görüntülerde binanın şiddetle patladığı ve dumanlar yükseldiği görüldü.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

