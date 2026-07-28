İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başlıyor - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başlıyor

İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma\'da Başlıyor
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İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerin 4-6 Ağustos'ta Roma'da yapılacağı açıklandı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İsrail ile Lübnan arasındaki yeni müzakere turunun 4-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Görüşmelerde sınır anlaşmazlıkları, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve kapsamlı barış anlaşması ele alınacak.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İsrail ile Lübnan arasındaki yeni müzakere turunun 4-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirileceğini aktardı. Yetkiliye göre görüşmelerde, üçlü çerçevenin uygulanması, sınır anlaşmazlıklarının çözümü ve Lübnan ordusunun Hizbullah unsurları ile silahlardan temizlendiğini doğrulayacağı Güney Lübnan'daki pilot bölgelerin genişletilmesi ele alınacak.

İlk pilot bölgenin, terör örgütlerinin doğrulanmış şekilde silahsızlandırılması yoluyla Lübnan devletinin otoritesini yeniden tesis etmek ve sonraki adımlar için gerekli güven ortamını oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi. İlk pilot bölgelerde elde edilecek deneyimin, modelin uygulanmasını geliştireceği ve aşamalı olarak daha geniş alanlara yayılmasını kolaylaştıracağı ifade edildi.

Yetkili, müzakerecilerin ayrıca kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına ulaşılması yönünde de çalışmayı planladığını söyledi.

Açıklama, geçen hafta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından geldi.

Trump yönetiminin sürece bağlılığını sürdürdüğünü belirten yetkili, liderler arasındaki görüşme ve pilot bölgelerin kademeli olarak uygulanmaya başlamasının ardından tüm tarafların müzakerelere "önemli bir ivmeyle" girdiğini ifade etti.

Yetkili ayrıca, kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun üçlü çerçevenin uygulanması olduğunu vurgulayarak, bunun eksiksiz şekilde hayata geçirilmesinin hem İsrail hem de Lübnan'ın çıkarına olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başlıyor - Son Dakika

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