İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak - Son Dakika
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Dünya

İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gazze'deki ateşkes konusundaki anlaşmazlıklar çözüldü. İsrail Kabinesi, durumu değerlendirmek ve ateşkesi onaylamak için yarın sabah bir araya gelecek.

16.01.2025 20:26  Güncelleme: 21:32
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Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esirin salınacağı açıklandı. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini de içeriyordu.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKESİ OYLAMAMA KARARI ALMIŞTI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın tüm unsurlarıyla anlaşmayı kabul etmediğini öne sürerek Hamas'ı suçlamış ve sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını duyurmuştu. Hamas ise "Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız." açıklamasını yapmıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLDÜ, KABİNE YARIN TOPLANACAK

Son olarak; İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkların çözüldüğünü ve Binyamin Netanyahu hükümetinin yarın ateşkesi onaylamak için toplanacağını bildirdi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kabine, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • atakan şimşek:
    lâ ilahe illallah Muhammeden rusurullah 60 54 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Reis sağolsun, bütün planları değiştirdi... 35 40 Yanıtla
    İbrahimm Bas:
    bir bitmediniz aaaaa 0 0
  • Çelikk:
    Yarın Eğlence Var, O zaman Devamke 7 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis herşeye burnunu sokarsa olacağı bu kaş yaparken göz çıkardı.. 10 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhati da pon pon kız yapın harareti alsin 6 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    demekki daha cok vuracak adam kek ariyor bunlarda dusuyor yaa 1 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    soykırım yapan çoluk yaşlı demeden savaş suçu işleyen bir devlete güvenilir mi? buraya yazıyorum rehineler bırakılsın katliam devam edecek 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    hayırlısı olsun 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    netenyahu ( arkadaşlar ateşkes olmazsa popomuzdan kan alacaklar ne olursunuz ) 0 0 Yanıtla
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