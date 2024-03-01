İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında verdiği kayıpları telafi etmek için acilen 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğu belirtildi.

01.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında verdiği kayıpları telafi etmek için acilen 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğu belirtildi.

7 BİN ASKERİN YARISI MEVZİLERDE GÖREV YAPACAK

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıkladı. Haberde, söz konusu rakamın yaklaşan periyodik asker alımlarına ek olduğu ve daha önceki alımlara göre oldukça yüksek bir sayı olduğuna işaret edildi.

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

Bunun, İsrail ordusunun 7 Ekim'de "ağır" kayıplarla başladığı ve yaklaşık 150 gün süren çatışmaların ardından yaşadığı "şoku" gösterdiği vurgulandı. Ordunun ayrıca 7 bin 500 yeni subay ve astsubay talep ettiği, Maliye Bakanlığının yalnızca 2 bin 500 kişiye onay verdiği ifade edildi.

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

7 EKİM'DEN BU YANA 582 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 582 İsrail askerinin öldürüldüğüne, binlerce askerin ise yaralanma ve psikolojik sorun yaşama sonucu orduya geri dönmediğine işaret edilen haberde, çatışmalarda öldürülen çok sayıda komutanın yerine de yeni atamaların yapılması gerektiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun ek asker ihtiyacının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin de "savaş sonrasında ortaya çıkan yeni duruma kaçınılmaz olarak uyum sağlama zorunluluğu" olduğu kaydedildi.

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

7 EKİM'DEN BU YANA YARALANAN ASKER SAYISI 3 BİN 14'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından yaralanan asker ve subay sayısı 3 bin 14'e yükseldi. Bu askerlerin 468'inin durumunun ağır, 796'sının orta ve 1750'sinin hafif yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

İSRAİL'DE ULTRA-ORTODOKS YAHUDİLERİN ASKERLİK MUAFİYETİ TARTIŞMASI

Erkekler ve kadınlar için askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de, askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik yapması tartışmaları gündemde. İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin hükümet kararının uzatılmasını görüşüyor.

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede askerlikten muaf tutulan Haredilerin de 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan tabloda askere alınması gerektiğini savunmuştu.

Zorunlu askerlik karşıtı protestolar düzenleyen Harediler ile İsrail polisi arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

İsrail, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA: Paralı asker çok ki bu askerleri sözde müslümanlardanda tedarik edebilirler 15 1 Yanıtla
  • Taner Tarlaci: Haması demekki bitircek adamlar kararlılar aynı rusların çeçenlere yaptığı gibi,ama masumları korumalılar,onlara erzak ve güvenli alan vermeliler! 2 4 Yanıtla
  • Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek
    21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk demeden yaptığı katliamlara tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Bakanlık sözcüsü, İsrail Hükümeti'nin Gazze'de işlediği suçlardan dolayı adalet karşısında hesap vereceğine inandıklarını belirtti. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

  • Ezine açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı
    21:05 Ezine açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir lastik botta 14'ü çocuk toplam 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Euro-Med: İsrail tankları Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtı
    20:42 Euro-Med: İsrail tankları Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtı

    Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.

  • İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 107 göçmen yakalandı
    20:35 İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 107 göçmen yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 can salında bulunan 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik bot ve fiber teknedeki 54'ü çocuk 107 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Tüm göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot batma tehlikesi geçirdi
    20:03 Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot batma tehlikesi geçirdi

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

  • Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi
    19:57 Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

    Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, 'Yalnız değilsin.. Gazze'nin yanındayız' sloganıyla gösteri yapıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı. Yemen'in güneybatısında hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde de binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.


20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 21:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement