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İsrail Ordusu Cenin Kentine Baskın Düzenledi - Son Dakika

İsrail Ordusu Cenin Kentine Baskın Düzenledi

Son Güncelleme: 12.10.2023 07:53

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. İşgal güçleri, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü. Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac gözaltına alındı. İbni Sina Hastanesi'nde ise işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı.

İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi.

İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el- Hac'ı gözaltına aldı.

Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada da işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Hac, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Cenin Kentine Baskın Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Cenin Kentine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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