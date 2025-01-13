İsrail ordusu, Suriye'de başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ilerledi - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, Suriye'de başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ilerledi

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye topraklarında işgal ettiği alanı genişleten İsrail ordusu, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Beddua bölgesine kadar ilerledi.

13.01.2025 17:07
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İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarında işgal ettiği alanı genişletiyor.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

ŞAM'IN 20 KİLOMETRE KADAR YAKININA ULAŞTILAR

İşgalini, Şam'ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki ve Hermon Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunan Beddua bölgesine kadar ilerleten İsrail ordusu, başkentin yaklaşık 20 kilometre kadar yakınına ulaştı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

TARIM ARAZİLERİNE BULDOZERLE GİRDİLER

Ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 30 askerin oluşturduğu bir ekip, 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi. İsrail sınırından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri, bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamayacak hale getirdi.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

"ARAZİLERİ DÜMDÜZ EDİYORLAR"

Suriye topraklarındaki İsrail işgaline tepki gösteren el-Malika beldesinin sakinlerinden Abdu el-Karyan, İsrail'in "güvenlik ve istikrar" bahanesiyle Suriye topraklarını işgal ettiğini söyledi. Karyan, "Şeyh Dağı'nda ve Teloul el-Hamer'de tahkim noktaları kurdular. İşgal güçleri, köylere, Malika beldesine ve Dereyya Tepesi'ne giriyor, buralarda bulunan arazileri dümdüz ediyor" dedi. İsrail askerlerinin, buldozerlerle girdikleri bölgelerdeki tarım arazilerinde tahribata yol açtıklarına dikkati çeken Karyan, "Şu anda Kuneytra tamamen İsrail işgali altında" diye ekledi. Karyan, uluslararası toplumu ve Ahmed Şara liderliğindeki yönetimi, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini durdurmaya çağırdı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

"BİR DAHA CESARET EDEMEYECEKSİNİZ"

Bölge sakinlerinden Ebu Ahmed de İsrail'in, Kuneytra kırsalıyla Dera ilinde işgal ettiği alanlarda halka yönelik baskılarını sürdüğünü dile getirdi. Ahmed, "Biz, köy halkı olarak onlara 'Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basmaya cesaret edemeyeceksiniz.' diyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu, Şam'ın 20 Kilometre Yakınına İlerledi

İSRAİL'IN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu, Suriye\'de başkent Şam\'ın 20 kilometre yakınına ilerledi
Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Suriye'de başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ilerledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Erol MARASLI:
    BOP projesi başarılı şekilde ilerliyor.onun eşbaşkanı olduğunu açıklayan dünya liderimiz cihan patişahı RTE amacına ulaşıyor. 136 163 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    Baas rejimi gitti israil rejimi geldi ne fark var 0 0
  • Apo Kara:
    çakma lider colani nerede Amerika uşağı neden sesin çıkmıyor 113 112 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Acilen Şam a bir Türk askeri üssü kurulmalı 84 82 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Murat dötün yiyorsa git savaş 0 0
  • AHMET YILMAZ:
    Bop tikir tikir işliyor 53 104 Yanıtla
  • alos :
    BİR DE APOYU SALDIK MI İSRAİLİ ADAM AKILLI SEVİNDİRMİŞ Mİ OLACAĞIZ 51 92 Yanıtla
  • Turan:
    esat Amerika’nın İsrail’in Rusya’nın İran’ın aldığı ortak kararla Rusya’ya gitti yok şamı fethettik bırakın bu ayakları İsrail’i her gün toprağını genişlettiriyor amaçta büyük İsrail devleti kurmak 84 30 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    SMO armut mu topluyor. Esada yaptıklarını İsrail'e yapamıyor mu 100 6 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Sıkıntı yok Emevi Camiinde bir Cuma namazı kılarsak İsrail korkar ve geri çekilir. Hain Esad gitti soykırımcı İsrail geliyor ne anladık bu tıraştan 92 14 Yanıtla
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