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İsrail Polisi, Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatine coplarla müdahale etti - Son Dakika

İsrail Polisi, Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatine coplarla müdahale etti

Son Güncelleme: 01.11.2023 22:11

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı.

FİLİSTİN BAYRAĞI ASANLARA SERT MÜDAHALE

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre, İsrail polisi Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de Filistin bayrağı asan Neturei Karta mensuplarına sert müdahalede bulundu.

COPLARLA SALDIRIP YUMRUKLADILAR

Bazı polis memurlarının gruptan bazı kişileri iterek düşürdüğü, yumrukladığı ve ellerinde copla üzerlerine yürüdüğü görüldü.

FİLİSİTİN'E VERDİKLERİ DESTEKLE BİLİNİYORLAR

Neturei Karta, İsrail devletine ve Siyonizm'e dini ve ahlaki gerekçelerle karşı çıkan, dünya genelinde özellikle Filistin'e verdikleri destekle öne çıkan Ultra Ortodoks Yahudi cemaati olarak biliniyor.

Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Polisi, Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatine coplarla müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Polisi, Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatine coplarla müdahale etti - Son Dakika
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