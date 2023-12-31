İsrail saldırılarında 21 bin 822 Filistinli sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 21 bin 822 sivilin hayatını kaybettiğini, 56 bin 451 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte ise 150 sivil öldü, 286 sivil yaralandı.
31.12.2023 - 12:54,
Güncelleme: 12:55
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 21 bin 822 sivilin hayatını kaybettiğini, 56 bin 451 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 150 sivilin öldüğünü, 286 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Kaynak: DHA