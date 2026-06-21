İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.106\'ya Yükseldi

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 106'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 4 bin 106 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 153 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 135 sağlık çalışanı yer alırken, 406 sağlık çalışanı da yaralandı.