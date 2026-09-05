İsrail savaş uçakları Lübnan'daki mescide saldırdı, 2 ölü, 1 yaralı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Ruvays Mahallesi'ndeki Seyyide Masume Parkı'nda bulunan mescidi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
LÜBNAN'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidini hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye kentinin Ruvays Mahallesi'nde bulunan Seyyide Masume Parkı'ndaki mescide hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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