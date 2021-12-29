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İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin lideri Abbas'ı evinde ağırladı - Son Dakika
BBC

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin lideri Abbas'ı evinde ağırladı

29.12.2021 11:31
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin lideri Abbas'ı evinde ağırladı

Filistin lideri Mahmud Abbas, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez İsrail-Filistin Sorunu'nun ele alındığı bir görüşme için İsrail'e gitti.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez İsrail- Filistin Sorunu'nun ele alındığı bir görüşme için İsrail'e gitti. Abbas dün akşam İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü. Görüşme Gantz'ın evinde yapıldı.

İkili ilişkilerde kritik sayılabilecek şekilde ilk kez bir İsrailli savunma bakanının evinde gerçekleşen görüşmenin ardından, üst düzey Filistinli yetkili Hüseyin el Şeyh, Gantz ve Abbas'ın "İsrail-Filistin çatışmasına siyasi çözüm bulmak için gerekli ortamın yaratılması üzerine konuştuklarını" söyledi.

Gantz ise ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini artırmanın yollarını el aldıklarını açıkladı.

İsrail ve Filistin yönetimleri arasındaki müzakereler 2014'te kesilmişti.

İsrail'de Haziran ayında kurulan, merkez sağ ve liberallerin oluşturduğu yeni hükümetin savunma bakanı olan Gantz, Gazze'ye yönelik sert operasyonlar yürütmüş olan eski bir genelkurmay başkanı olsa da, bugün Kabine içinde Filistinlilere daha ılımlı tavrıyla öne çıkıyor.

Gantz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin iyiliği için terör ve şiddeti önlemek üzere güvenlik konusunda işbirliğini artırmanın önemini hatırlattığını" açıkladı.

Ağustos ayında, Mahmud Abbas ve Benny Gantz bu kez Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolünde olan Ramallah'ta bir araya gelmişti.

Abbas, İsrail'e son olarak Eylül 2016'da, eski cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi için gitmişti.

İsrail'de son birkaç yıl içinde dört kez tekrarlanan seçimlerde en yüksek oyu alsa da diğer partilerle anlaşamadığı ve ittifak kuramadığı için yönetimden çekilen Binyamin Netanyahu'nun sağcı partisi Likud, görüşmeleri sert bir dille eleştirdi.

Filistin'in devlet olmasına şiddetle karşı çıkan Başbakan Naftali Bennett'in yönetiminde, bu buluşmaların barış görüşmelerine dönüşmesi ise zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Filistinliler, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria toprakları ve Doğu Kudüs'ü de içine alacak şekilde bağımsız bir devlet kurmak istiyor. Batı Şeria'nın bir kısmında Filistinlilerin kısmen egemenliği olsa da İsrail, uluslararası hukuka aykırı şekilde Doğu Kudüs'ü ilhak etti. İsrail'in 2005'te çekildiği Gazze'de ise Hamas yönetimi var.

İsrail ordusunun şiddetli saldırılar düzenlediği Hamas da, Abbas-Gantz görüşmesini eleştirdi ve Abbas'ı kınadı.

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Filistin Sorunu, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin lideri Abbas'ı evinde ağırladı - Son Dakika Dünya

BBC

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