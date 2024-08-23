İsrail Savunma Bakanı, Kamu Güvenlik Bakanını eleştirdi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Kamu Güvenlik Bakanını eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı, Kamu Güvenlik Bakanını eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Ben-Gvir ise Gallant'a tepki göstererek, Lübnan'daki Hizbullah'a saldırması gerektiğini söyledi.

23.08.2024 13:23
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'sorumsuz eylemleri' sebebiyle ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Bakan Ben Gvir Gallant'a tepki göstererek, "Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Gallant, "Bakan Ben Gvir'in İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde bir bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında Genel Güvenlik Servisi Başkanı ve ekibi görevlerini yerine getirmekte ve bu eylemlerin ciddi sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır" dedi. Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, "Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" ifadelerini kullandı. Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek sloganlar atmış, baskın tüm dünya liderleri tarafından kınanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı, Kamu Güvenlik Bakanını eleştirdi - Son Dakika

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