İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah\'a Cevap Vereceğiz

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İSRAİL Savunma Bakanı Katz, "Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü şekilde yanıt vermeye hazır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili açıklama yayınladı. Katz açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına dikkat çekerek, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ve kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Katz, Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyararak, "Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ayrıca 'pes etmeyeceklerini' belirterek, İsrail halkının güvenliğinden ödün vermeyeceklerini kaydetti.