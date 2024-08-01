İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı\'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif\'in isminin üstüne çizik attı

Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünün duyurulduğu dakikalarda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan skandal bir paylaşım geldi. "Gazze'nin Usame Bin Ladin'i Muhammed Deif, 13.07.24 tarihinde elendi" ifadesini kullanan Gallant, ölüm listelerinin en başında yer alan komutanın isminin üstüne çizik attığı fotoğrafı yayımladı.

01.08.2024 12:06
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Deif'in öldüğünü ancak son saatlerde teyit edebildiklerini belirten ordu yetkililerinin açıklama yaptıkları dakikalarda ise skandal bir gelişme yaşandı.

İSMİNİN ÜSTÜNE ÇİZİK ATTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ölüm listesinin en başında bulunan Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attığı fotoğrafı paylaştı.

"GAZZE'NİN USAME BİN LADİN'İ ELENDİ"

Gallant mesajında ise şu ifadeleri kullandı; " Gazze'nin Usame Bin Ladin'i Muhammed Deif, 13.07.24 tarihinde elendi. Bu, Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde ve bu savaşın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşıdır.

Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini yansıtıyor. İsrail savunma teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz."

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

Usame Bin Ladin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Polat: Gün gelecek birgunde senin ismini cizecekler.İNSALLAHHHH 3 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: kafir kafirliğini yapıyorda müslüman ne yapıyor,öylece bakıyor sadece kınama yapıyor. 0 0 Yanıtla

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