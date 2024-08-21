İsrail Savunma Kuvvetleri, Han Yunus\'ta 6 İsrailli rehinenin cesedine ulaştı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen operasyonda 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

IDF, Gazze'nin batısı, doğusu ve merkezine verdiği tahliye emirleri sonrasında binlerce Filistinlinin sayısız kez yerinden edildiği Han Yunus kentine operasyon düzenlediklerini açıkladı. IDF operasyon kapsamında 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulan 6 İsraillinin cansız bedenlerine ulaştıklarını duyurdu. Açıklamada, "Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell ve Haim Perry'nin cesetleri Gazze'nin Han Yunus bölgesinden kurtarıldı. Bu kişiler 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılmıştı. Kurtarma operasyonu ISA, istihbarat birimleri ve IDF İstihbarat Direktörlüğü Rehine Karargahı'ndan gelen hassas istihbarat sayesinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Haziran ayında bulunan 6 kişiden 4'ünün öldüğünü ifade eden IDF, "Gazze'nin Han Yunus bölgesinde Hamas'a yönelik operasyonumuz sırasında dört rehinenin de öldürüldüğüne inanıyoruz. Amiram Cooper, Haim Perry, Yoram Metzger ve Nadav Popplewell. Bu isimler 7 Ekim'de kaçırılan ve birkaç ay önce Gazze'de Hamas tarafından rehin tutuldukları sırada öldürülen dört rehinenin isimleri. Cesetleri halen rehin tutulmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.