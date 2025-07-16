İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'da Genelkurmay Başkanlığı\'nı vurdu

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, 'Şam'da kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek sesli bir patlama' yaşandığını aktardı.

"GENELKURMAYBBAŞKANLIĞINI VURDUK"

İsrail'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa süre önce Şam'da Suriye askeri karargâhının girişine bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Güney Suriye'de Dürzî sivillere karşı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Siyasi otoritenin direktifleri doğrultusunda bölgeye yönelik saldırılar sürecek ve farklı senaryolara karşı hazırlıklıyız" denildi.

İSRAİL, SÜVEYDA'NIN DOĞUSUNU DA VURMUŞTU

İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'de Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği günlerde de Süveyda'yı vurmuştu. İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine yedi hava saldırısı düzenlemişti.

DÜRZİ-BEDEVİ AŞİRETLER GERGİNLİĞİ NEDENİYLE BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.