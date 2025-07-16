İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

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İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'da Genelkurmay Başkanlığı\'nı vurdu
16.07.2025 12:52  Güncelleme: 13:13
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İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'da Genelkurmay Başkanlığı\'nı vurdu
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu. Kentte art arda patlama sesleri duyulurken İsrail ordusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın kapısını vurduğunu ifade etti. Saldırının, Suriye'nin güneyindeki Dürzî milisler ile Suriyeli güvenlik güçlerinin çatışmalarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, 'Şam'da kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek sesli bir patlama' yaşandığını aktardı.

"GENELKURMAYBBAŞKANLIĞINI VURDUK"

İsrail'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa süre önce Şam'da Suriye askeri karargâhının girişine bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Güney Suriye'de Dürzî sivillere karşı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Siyasi otoritenin direktifleri doğrultusunda bölgeye yönelik saldırılar sürecek ve farklı senaryolara karşı hazırlıklıyız" denildi.

İSRAİL, SÜVEYDA'NIN DOĞUSUNU DA VURMUŞTU

İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'de Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği günlerde de Süveyda'yı vurmuştu. İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine yedi hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay başkanlığı'nı vurdu

DÜRZİ-BEDEVİ AŞİRETLER GERGİNLİĞİ NEDENİYLE BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay başkanlığı'nı vurdu

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

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Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Topcu:
    daha dün Suriye ile ilişkilerimizi güclendirecez diyo sonra vuruyo ne kansız bunlar nasıl gelecek sonları görmeyi nasip et Ya Rabb 45 5 Yanıtla
    ilhankara3305:
    Aminn Aminn aminn 11 1
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    itrail bunu bilerek yapıyor Türkiyedeki barışı bozmak için şu Türkiyedeki barışı istemeyenlerle birlikte 24 14 Yanıtla
    Ghost Riley:
    aynen aynen ulan t bunu kinayip gecersiniz gelmis burda lak lak ediyor, isim bile almamis rezalet 0 1
  • Ahmet Çak:
    bu israil,in hazin sonu pıtır pıtır yaklaşıyor 24 6 Yanıtla
  • slh123456:
    Yani Türkiye yi vurdu biz hakimizya rusya amerika varken biz tabanca kullanamıyorduk 14 6 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Amerika ne derse onu yapıyorlar,Amerikanın taşeronu israil, şuraya 1 el ateş et diyor onlarda ateşliyor, 16 1 Yanıtla
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