İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar - Son Dakika
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BBC

İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar

31.05.2022 15:44
İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen bir serbest ticaret anlaşmasına imza attı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), serbest ticaret anlaşması imzaladı. İsrail'in ilk kez bir Arap ülkesiyle imzaladığı anlaşmayla, iki ülke arasında yıllık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İki ülke heyetleri arasında aylardır süren müzakerelerin ardından bugün İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ve BAE'den muadili Abdullah bin Touq al Marri Dubai'de anlaşmayı imzaladı.

Buna göre iki ülke arasında ticareti yapılan gıda, ilaç, elmas, mücevherat, gübre ve kimyasal maddeler üzerindeki tarifelerin yüzde 96 oranında düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması da söz konusu.

BAE, serbest ticaret anlaşması sayesinde beş yıl içerisinde karşılıklı yıllık ticaret hacminin 10 milyar doları aşmasını umuyor.

Orta Doğu tarihinde yeni bir sayfa

Resmi İsrail verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 1,2 milyar dolar seviyesindeydi.

BAE Ticaret Bakanı Thani al Zeyudi, İsrail'le imzalanan anlaşmanın " Orta Doğu tarihinde yeni bir sayfa açtığı" yorumunda bulundu.

Bakan al Zeyudi, "Bu anlaşma sayesinde büyüme hacmi artacak, yeni iş imkanları yaratılacak ve bölgede barış, refah ve istikrar adına yeni bir dönem başlayacak" dedi.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai de anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin güçleneceğini, yeni iş alanları için fırsatlar doğacağını söyledi.

Vergi oranları, ithal ürünler ve telif hakları konularında düzenlemeler de içeren anlaşmayla İsrailli firmaların BAE'de, özellikle de Dubai'de ofis açmalarının daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Yıl sonuna kadar BAE'de faaliyet gösteren İsrailli firma sayısının 1000'i bulacağı sanılıyor.

İsrail ile BAE, ABD'nin arabuluculuğunda Eylül 2020'de yeniden diplomatik ilişki kurmuştu.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar - Son Dakika

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