ABD Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın, ABD önlüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasında anlaştığını bildirdi. Açıklamada, ateşkesin, Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu belirtildi. İki ülke temsilcilerinin daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşeceği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail ve Lübnan Ateşkes İçin Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?