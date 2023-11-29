 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti - Son Dakika

İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın İsrail ziyaret etti. İsrailli bir vekilin milyarder iş adamı ile fotoğraf çektirmek istediği anlarda yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

29.11.2023 - 10:19,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

Sık sık yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Elon Musk, Gazze'de katliam yapıp 15 binden fazla canı öldüren İsrail'e gitti. Burada İsrail ile anlaşmalar imzalayan Musk, Twitter'de engellenmiş bir İsrailli vekilin isteği üzerine fotoğraf çektirdi. O anlarda Musk'un danışmanı araya girerek "Gazze'yi yakalım diyen kişi bu" ifadelerini kullandı. Musk ise bu uyarı sonrası hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta önce 4 günlük, sonra da 2 günlük ateşkes kararı alındı. Bu süreçte esir takası yapılırken, savaşın ilk günlerinden bu yana İsrail'in hain saldırılarına tepki gösteren milyarder iş insanı Elon Musk, İsrail' gitti. Burada Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Musk ağız değiştirdi.

İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti

"GAZZE'Yİ YAKALIM DİYEN KİŞİ"

Musk'ın ziyareti sırasında İsrailli bir vekille yaşadığını diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. Videoda Twitter'de engellenmiş bir İsrailli vekil, Elon Musk ile fotoğraf çekmek istiyor. Musk'un danışmanı ise araya girerek "Gazze'yi yakalım diyen kişi bu" şeklinde bir uyarı yapıyor. Musk ise bu uyarı sonrası hızla uzaklaşıyor.

İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti

2 GÜN ÖNCE İSRAİL'E GİTMİŞTİ

Elon Musk, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezmişti. Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi vermişti.

MUSK: HAMAS GRUBUNU YOK ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEK YOK

Ziyaretin ardından Elon Musk skandal bir açıklamada bulunmuştu. İsrail'den yana taraf tutan Elon Musk, " Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir. Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti

İSRAİL, MUSK İLE ANLAŞTI

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

Elon Musk, Teknoloji, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti - Son Dakika


13:04
Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin 'İstanbul' sloganına karşılık verdi Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20
Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14
Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00
Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Son Dakika
13:04 Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20 Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14 Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10 Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00 Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00 Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
11:57 AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Mansur Yavaş imkansızı başardı, batmayacak şirketleri tek tek batırdı
11:55 SPK'dan futboldaki saadet zincirine ilk yorum: Tamamen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 13:33:11. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement