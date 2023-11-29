İsrail ziyaretinde ilginç anlar! Elon Musk o ismi duyunca basıp gitti

Sık sık yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Elon Musk, Gazze'de katliam yapıp 15 binden fazla canı öldüren İsrail'e gitti. Burada İsrail ile anlaşmalar imzalayan Musk, Twitter'de engellenmiş bir İsrailli vekilin isteği üzerine fotoğraf çektirdi. O anlarda Musk'un danışmanı araya girerek "Gazze'yi yakalım diyen kişi bu" ifadelerini kullandı. Musk ise bu uyarı sonrası hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta önce 4 günlük, sonra da 2 günlük ateşkes kararı alındı. Bu süreçte esir takası yapılırken, savaşın ilk günlerinden bu yana İsrail'in hain saldırılarına tepki gösteren milyarder iş insanı Elon Musk, İsrail' gitti. Burada Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Musk ağız değiştirdi.

"GAZZE'Yİ YAKALIM DİYEN KİŞİ"

Musk'ın ziyareti sırasında İsrailli bir vekille yaşadığını diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. Videoda Twitter'de engellenmiş bir İsrailli vekil, Elon Musk ile fotoğraf çekmek istiyor. Musk'un danışmanı ise araya girerek "Gazze'yi yakalım diyen kişi bu" şeklinde bir uyarı yapıyor. Musk ise bu uyarı sonrası hızla uzaklaşıyor.

2 GÜN ÖNCE İSRAİL'E GİTMİŞTİ

Elon Musk, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezmişti. Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi vermişti.

MUSK: HAMAS GRUBUNU YOK ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEK YOK

Ziyaretin ardından Elon Musk skandal bir açıklamada bulunmuştu. İsrail'den yana taraf tutan Elon Musk, " Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir. Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL, MUSK İLE ANLAŞTI

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.