İsrail'de 25 Ekim seçimlerinin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik, Binyamin Netanyahu'nun iktidarını kaybetme ihtimalini güçlendirdi. 120 sandalyeli parlamentoda hiçbir siyasi blok hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamayınca, hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verildi.

Koalisyon pazarlıklarında istediği çoğunluğu oluşturmakta zorlanan Netanyahu, iktidarını sürdürebilmek için dikkat çeken bir adım attı. Başbakan, ulusal birlik hükümeti kurulması şartıyla başbakanlık koltuğunu ilk etapta Eisenkot'a bırakabileceğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK TEKLİFİ

Netanyahu, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, ulusal birlik hükümetinin önünü açmak için başbakanlık ısrarından geri adım attığını açıkladı. Bu formüle göre ilk dönemde başbakanlık koltuğuna Eisenkot oturacak, Netanyahu ise ikinci sırada görev alacaktı.

Güvenlik tehditlerinin siyasi uzlaşmayı zorunlu kıldığını savunan Netanyahu, en büyük parti olma ilkesini bile geri plana atabileceğini ifade etti. Dönüşümlü başbakanlık modelinde iki ismin hükümeti belirli sürelerle yönetmesi öngörülüyor.

İKİ SAATLİK GÖRÜŞMEDEN UZLAŞMA ÇIKMADI

Netanyahu ile Eisenkot, bu teklifin ardından 29 Kasım Pazar günü Tel Aviv'deki İsrail askeri karargâhında bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ilk bölümünde güvenlik konularına dair bilgilendirme yapıldı, ardından ulusal birlik hükümeti seçeneği masaya yatırıldı.

Görüşme sonrasında iki partiden yapılan ortak açıklamada, görüş ayrılıklarını azaltma çabalarının sürdüğü ve toplantının yapıcı geçtiği kaydedildi. Ancak somut bir uzlaşma sağlanamadı. The Jerusalem Post'un aktardığına göre, dönüşümlü başbakanlık sisteminin birkaç ay sonra başlaması ve liderlerin birer yıl görev üstlenmesi seçeneği gündeme geldi. Toplantının ardından yeni bir görüşme planlanmadığı bildirildi.

Gadi Eisenkot

EİSENKOT İTTİFAKINDAN VAZGEÇMEDİ, BEN-GVİR PÜRÜZÜ ÖNE ÇIKTI

Netanyahu ile masaya oturmasına karşın Eisenkot'un mevcut muhalefet ortaklarıyla kurduğu siyasi ittifakı korumakta kararlı olduğu belirtiliyor. Eisenkot, Likud ve müttefiklerinin hükümet kurulduktan sonra belirlenecek ilkeler çerçevesinde koalisyona dahil olabileceğini dile getirdi.

Likud cephesi ise Eisenkot'un dönüşümlü başbakanlık teklifini kabul etmemesine tepki gösterdi. İki taraf arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarının başında, hükümeti kimin ve hangi koşullarla yöneteceği yer alıyor. Özellikle Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yeni hükümette görmek istemesi, Eisenkot'un ise buna karşı çıkması düğümü çözmeyi zorlaştırıyor.

MUHALEFETİN ÇOĞUNLUK HESABI DA ZORLU

Eisenkot'un önündeki en büyük engel, parlamentoda 61 sandalyelik çoğunluğu bulmak. Yashar Partisi, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar ve Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz Partisi arasındaki koalisyon anlaşmaları toplam 36 sandalyeye karşılık geliyor.

Eisenkot'un çoğunluğu yakalayabilmesi için başka grupların da desteğine ihtiyacı var. Bu doğrultuda eski başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki B'Yachad Partisi ile yürütülen temaslarda 29 Kasım itibarıyla önemli mesafe alındığı aktarılıyor. Ancak seçimlerde 19 sandalye çıkaran Arap partilerinin hükümette yer alıp almayacağı konusu da bloklar arası hesapları karmaşıklaştırıyor.

EİSENKOT'UN ÖNÜNDE 6 ARALIK ENGELİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından görevlendirilen Eisenkot'un, parlamentoda çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurması için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Bu tarihe kadar sonuç alamaması halinde cumhurbaşkanından 14 günlük ek süre isteyebilecek.

Süreci uzatmadan hükümeti kurmak isteyen Eisenkot'un başarısız olması durumunda görevin yeniden Netanyahu'ya devredilmesi gündeme gelebilecek. İkinci denemenin de sonuçsuz kalması halinde ise İsrail'in yeniden erken seçime gitme ihtimali bulunuyor. Özetle Netanyahu'nun siyasi geleceği koalisyon pazarlıklarına kilitlenirken, 29 Kasım itibarıyla görevi bırakacağına dair kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.