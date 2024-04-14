İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

Kubilay muğlalı:

öyle bir toplum düşünün ki tarihi gravürlerinde peygamberlerinin Allah 'ın gönderdiği melek ile kavga ettiğini tasvir edebilen...Daha kuruluşu bile kavga ve savaş ile başlayan. Bırakın ortadoğuyu, tüm dünyanın başına bela olan.Mutlaka içlerinde bu yapılanları kınayan iyi insanlar da vardır, onları ayrı tutuyorum ama içinde kin ve nefret taşıyan tüm savaş yandaşı insanlara lanet olsun