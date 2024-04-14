İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var - Son Dakika
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İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

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İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

14.04.2024 08:46  Güncelleme: 08:50
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İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına yönelik saldırısına "Gerçek Vaat Operasyonu" adını verdiği bir misilleme yapan İran ordusu, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN BİR SKANDAL ÇAĞRI DAHA

İsrail güvenlik kaynakları füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den yine skandal bir çağrı geldi.

"ŞİMDİ EZİCİ BİR SALDIRIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Mecoli: Tiyatro iyi oynuyorlar 204 14 Yanıtla
  • Harun Gür: Azdıkça azıyorlar.Demek helak olmaları yaklaştı. 194 9 Yanıtla
  • İslam Solmaz: Dünyanın da sizden kurtulmaya ihtiyacı var. 168 7 Yanıtla
  • Osman nuri öner: Aşırı şımarık ve azgın bir toplum bunlar. Bu azgınlık bunların sonunu hazırlıyor. Onlar da biliyor başlarına neler gelecek ve fakat huyları bu azgınlık ve sapkınlıktan vazgeçmezler. PEYGAMBER KATİLİ SAPKINLAR. 140 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: tam bir komediydi oscarlık bir filmdi teşekkürler... 101 6 Yanıtla
  • Kamil Şenel: savaşlar artık pat küt bitmiyor . kim derdi Rusya Ukrayna yıllarca sürer . hangi ülke olursa olsun insanlar yonetimdekileri doğru secemiyor ve her ülkenin başındakiler birilerine hizmet edip duruyor. 55 2 Yanıtla Murat Erol: Rusya bitirmek istemiyorki istese ukraynayı alır 44 5
  • Mert kursun : Tutmayin kucuk enisteyi saliverin kocum benim hadi goruyum yiyin bir birinizi 43 7 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı: öyle bir toplum düşünün ki tarihi gravürlerinde peygamberlerinin Allah 'ın gönderdiği melek ile kavga ettiğini tasvir edebilen...Daha kuruluşu bile kavga ve savaş ile başlayan. Bırakın ortadoğuyu, tüm dünyanın başına bela olan.Mutlaka içlerinde bu yapılanları kınayan iyi insanlar da vardır, onları ayrı tutuyorum ama içinde kin ve nefret taşıyan tüm savaş yandaşı insanlara lanet olsun 36 4 Yanıtla
  • fatih mazlum: Hav hav havvvhavvv 28 3 Yanıtla
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