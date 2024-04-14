İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına yönelik saldırısına "Gerçek Vaat Operasyonu" adını verdiği bir misilleme yapan İran ordusu, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.
İsrail güvenlik kaynakları füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den yine skandal bir çağrı geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
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