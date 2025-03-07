İsrailli Bakan\'dan skandal açıklama: Suriye\'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, başkent Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ VARLIĞIMIZI SONSUZA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Kanal 14'ün haberine göre, "Dürzileri tek etmeyeceklerini" belirten Katz, "Suriye rejimine güvenmiyoruz ve oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz." iddiasında bulundu. Katz, Suriye'ye ülkenin güneyinde asker bulundurmamalarına ilişkin bir mesaj ilettiklerini ifade ederek, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

NETANYAHU DA MESAJI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce de İsrail'in Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı ve Suriye'nin güneyinde silahsız bölge oluşturmasını talep ettikleri mesajını vermişti. Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." demişti.