İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Suriye'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz - Son Dakika
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Dünya

İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Suriye'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimine güvenmediklerini ve Suriye'deki işgali sürdüreceklerini yineledi. Katz, "Oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi.

07.03.2025 22:10  Güncelleme: 22:43
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, başkent Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ VARLIĞIMIZI SONSUZA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Kanal 14'ün haberine göre, "Dürzileri tek etmeyeceklerini" belirten Katz, "Suriye rejimine güvenmiyoruz ve oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz." iddiasında bulundu. Katz, Suriye'ye ülkenin güneyinde asker bulundurmamalarına ilişkin bir mesaj ilettiklerini ifade ederek, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Suriye'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

NETANYAHU DA MESAJI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce de İsrail'in Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı ve Suriye'nin güneyinde silahsız bölge oluşturmasını talep ettikleri mesajını vermişti. Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." demişti.

İsrailli Bakan\'dan skandal açıklama: Suriye\'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz
Kaynak: AA

Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Suriye'deki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VillaUmut:
    Ne skandalı adamlar bunu hayata geçiriyor zaten. Yerse git uyar ya da çıkar oradan, şov yapma :) 56 25 Yanıtla
  • taner uzun:
    Reyıs halleder nede olsa dunya lideri dünyayı titreten adam 19 42 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Taner kim siher yalova kaymakamini 13 5
  • Yaman Auto:
    onu biliyoruz.sırada neresi var onu söyle,gerçi biz biliyoruz ama! 35 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bop tikir tikir işliyor 40 2 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    bende buraya yazıyorum. 2030 u devlet olarak göremeyeceksiniz. 21 5 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    İyide lübnanda falan hizbullah dediniz tamam dedik burda ne var 0e 13 7 Yanıtla
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