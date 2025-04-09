İsrailli bakandan skandal sözler: Gazze'ye bir buğday tanesi bile girmeyecek! - Son Dakika
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Dünya

İsrailli bakandan skandal sözler: Gazze'ye bir buğday tanesi bile girmeyecek!

İsrailli bakandan skandal sözler: Gazze\'ye bir buğday tanesi bile girmeyecek!

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine yönelik tam ablukayı sürdüreceğini belirtti. Smotrich, Gazze'ye bir buğday tanesi bile girmeyeceğini ifade etti.

09.04.2025 15:28
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta ateşkesi saldırılarla bozan İsrail, diğer taraftan Gazze halkını açlığa mahkum etme politikasını sürdürüyor.

İSRAİLLİ BAKAN, YARDIMLARIN ENGELLENECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail yayın kuruluşu Yedioth Ahronoth'un İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yardım girmesine yönelik değerlendirmelerin olduğuna dair haberinin ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten skandal bir açıklama geldi.

"GAZZE'YE BİR BUĞDAY TANESİ BİLE GİRMEYECEK"

Aşırı sağcı Bakan Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine yönelik tam ablukayı sürdüreceğini söyledi. İsrail Halkı Konferansı'nda konuşan Smotrich, "Gazze'ye bir buğday tanesi bile girmeyecek" dedi.

ATEŞKESİ BOZMADAN ÖNCE TÜM SINIR KAPILARINI KAPATTI

İsrail, Gazze'deki ateşkesi bozmadan haftalar önce, 2 Mart'ta Filistin topraklarının tüm sınır kapılarını kapatarak, ihtiyaç duyulan insani yardım akışını durdurdu.

UCM, AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANMAYI DA SUÇ SAYMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kasım ayında Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına yol açan başlıca suçlardan biri de Gazze halkının tam ablukayla aç bırakılması olmuştu.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail 18 Mart'ta yeniden tam kapsamlı saldırılarını başlattığından bu yana aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 1400'den fazla Filistinliyi şehit ederken, 3 bin 600'den fazla kişiyi de yaraladı.

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana ise 50 bin 700'den fazla Filistinli sivil katledildi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakandan skandal sözler: Gazze'ye bir buğday tanesi bile girmeyecek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hursit Yavas:
    cumhurbaskaninin istrail ile ugrastigi yok varsa yoksa chp … 5 1 Yanıtla
  • n5685244:
    e burdan toplanan yardımlar nasıl gidiyor Filistine acaba 3 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    O benim yrrmı yemiş konuşsun öyle 3 0 Yanıtla
  • halil eles:
    dünyaya yazıklar olsun okadar birleşmiş milletler var okadar devletler var ve kimse bu köpek sürüsüne birsey demiyor bu bütün insanların ortak suçudur 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    nerde asrın lideri ne yaptık yine kinadik mi 2 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    en büyük destekçisi bizim hükümetimiz sefil garip bebekler ölüyor hiçbir hareket icraat yok ancak boş laf 0 0 Yanıtla
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