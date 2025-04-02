İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık - Son Dakika
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Dünya

İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık

İsrailli komutandan \'7 Ekim\' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık

İsrail ordusu komutanlarından Dan Goldfus, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı'na ilişkin soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, Hamas'ın yaptığı planın boyutunu "yanlış anladıklarını" söyledi.

02.04.2025 17:58
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İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında Nova Müzik Festivaline gerçekleştirdiği baskına ilişkin İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

"OLAYLARIN BOYUTUNU YANLIŞ ANLADIK"

İsrail ordusunun komutanlarında Dan Goldfus, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Ordu yanlış yaptı. Olayların boyutunu yanlış anladık." dedi.

Dan Goldfus

İSRAİLLİ AİLELER TEPKİLİ

İsrail basınına açıklamada bulunan aileler, soruşturmanın tamamlanması sonrası yaptıkları açıklamalarda sonuçları yetersiz bularak tepki gösterdi. Nova Müzik Festivali baskınında oğlunu kaybeden İsrailli Amos Beram, "Yeni bir şey duymadık. Aileler kimin sorumlu olduğunu bilmek istiyor. Böylesi büyük bir başarısızlık nasıl olur?" dedi. Saldırıda oğlunu kaybeden Ofir Dor ise "İsrail ordusundan birisi ilk kez bize konuşuyor. Oğlum bir RPG tarafından öldürüldü." diyerek sorumluların hapse atılmaları çağrısında bulundu.

NETANYAHU RESMİ SORUŞTURMAYI REDDEDİYOR

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin resmi soruşturma yapılmasını reddediyor. Nova Müzik Festivali'ne yapılan baskın sırasında 364 İsraillinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı ve 44 kişinin alıkonulduğu belirtiliyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

YAKINLARINI KAYBEDENLER İHMAL DAVASI AÇMIŞTI

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

Kaynak: AA

Aksa Tufanı, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ayşe onat:
    Ebabil bir kuştur attığı taş ateştir.Tepenizden ebabiller taş atarken öyle dersiniz biz yanlış anladık zülüm ettik siz etmeyin ....onlarda sizi dinlemez ve ateşlerde yanarsınız. 22 1 Yanıtla
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