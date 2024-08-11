Sosyal medya hesabından skandal bir video paylaşan İsrailli şarkıcı Ofer Levi, Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, Türkiye'ye atom bombası atılması çağrısında bulundu.
İsrailli ırkçı sanatçı Ofer Levi, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Video paylaşan Levi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler dizdi. Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor." dedi.
Levi'nin videosundaki skandallar bununla sınırlı kalmadı. Küstah sözler sarf eden Levi, " İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın - Son Dakika
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