İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın - Son Dakika
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İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın

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İsrailli şarkıcı Ofer Levi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler dizerken, Türkiye ile ilgili skandal bi,r çağrıda bulundu. Levi, "Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" dedi.

11.08.2024 18:15
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Sosyal medya hesabından skandal bir video paylaşan İsrailli şarkıcı Ofer Levi, Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, Türkiye'ye atom bombası atılması çağrısında bulundu.

İSRAİLLİ ŞARKICI'DAN NETANYAHU'YA SKANDAL ÇAĞRI

İsrailli ırkçı sanatçı Ofer Levi, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Video paylaşan Levi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler dizdi. Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor." dedi.

"TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"

Levi'nin videosundaki skandallar bununla sınırlı kalmadı. Küstah sözler sarf eden Levi, " İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.

İsrailli şarkıcı Ofer Levi\'den küstah çağrı: Türkiye\'ye atom bombası atın

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Son Dakika Dünya İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın - Son Dakika

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    Yorumlar (26)

  • Sabri İnce: Yine fazla kaçırmış fare. Kedi ye kafa tutuyor. 117 3 Yanıtla
  • Memoli: Öyle bişey yaptırırsan senin daha doğmamış çocuğun bile size yapacaklarımızı unutamaz. 97 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: gel gücün yeterse sen at 82 3 Yanıtla
  • Bu Kim: öyle yürek varmi yapragi yemezlermi bi denesinler 70 3 Yanıtla
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  • Çelikk: sonun nasıl olacak 36 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Buyrun serbest lakın bır kısı sag bırakmayın sonrasını sız dusunursunuz 34 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Aynen bize atom bombasi atin . Neolur atin 24 0 Yanıtla
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