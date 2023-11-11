 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans ettiler - Son Dakika

İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans ettiler

11.11.2023 12:34  - Güncelleme: 12:39

Katil İsral'in Filistin'e karşı zulmü devam ederken Yahudi işgalcilerin içinde sahne kurarak tarihi İbrahim Camisi'nde şarkılar söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Filistin'in El Halil şehrinde bulunan tarihi İbrahim Cami'yi işgal altında tutan İsrailliler, tarihi camiye müzik sistemi kurup dans etti. Filistinlilerin girişini yasaklayan İsraillilerin, tarihi camide dans ettiği görüntülerin ortaya çıkması tepkilere yol açtı. Katil İsral,tarihi camiyi ziyaretçilerine kısıtlamalar getirilen, kimlikleri kontrol edilen ve her köşesine güvenlik kameraları yerleştirilen bir "askeri kışla" gibi kontrolü altında tutuyor.

EN ÖNEMLİ DÖRDÜNCÜ CAMİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en önemli dördüncü cami kabul ediliyor.

İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans ettiler

EL HALİL KATLİAMI

Yahudilerin ve Müslümanların dini bayramlarının (Purim ve Ramazan) çakıştığı 24 Şubat 1994 günü, radikal görüşlere sahip Kahanist akımının üyesi Baruch Goldstein adlı bir Yahudi, otomatik silahıyla açtığı ateş sonuncu İbrahim Camii'deki 29 Filistinliyi öldürdü, 125'ini de yaraladı. Goldstein, olay sonrasında öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Daha sonra düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda da 26 Filistinli ve 9 İsrailli öldü.

İbrahim Camii, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans ettiler - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı
12:53 Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor
12:43 Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti
12:18 Rıza Çalımbay'dan imza törenine damga vuran sözleşme cevabı: Nereye kadar giderse
11:58 Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı
11:54 Nagihan Karadere, tutuklanan Dilan Polat'a beddua savurdu: Beter olsun dolandırıcılar
11:48 Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Astlık üstlük ilişkisi yok, sorunun çözümü yeni anayasadır
11:44 İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü
11:44 Cinsel ilişki sırasında hamile eşini boğarak öldüren sanık kendini böyle savundu
11:39 Şifa Hastanesi cehenneme döndü! Yakıt krizi zirve yapmışken İsrail ameliyathaneleri vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 13:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement