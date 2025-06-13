İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı - Son Dakika
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Dünya

İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

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İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
13.06.2025 09:47
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İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
Haber Videosu

Gece saatlerinde İran'a onlarca savaş uçağıyla 300'e yakın saldırı düzenleyen İsrail'de halk olası bir misillemenin korkusuyla marketlere akın etti. OHAL ilan edilen ülkede market rafları endişeye kapılan İsrailliler tarafından dakikalar içinde boşaltıldı.

İsrail ordusu 200'den fazla savaş uçağıyla gece yarısı İran'a yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik ismi öldüren İsrail'e İran'dan ise misilleme gecikmedi.

SOLUĞU MARKETLERDE ALDILAR

100 kamikaze insansız hava aracını İsrail'e fırlatan İran'ın daha güçlü bir misilleme olasılığı ise büyük panik yarattı. İsrail'in tamamında OHAL ilan edilirken yüzlerce İsrailli ise soluğu süpermarketlerde aldı.

İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

RAFLAR DAKİKALAR İÇİNDE BOŞALDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde İran'ın olası bir misilleme hamlesinden endişe eden İsraillilerin marketleri doldurduğu ve rafların dakikalar içinde boşaldığı görüldü.

İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre:
    ALLAHİN GAZABI ÜSTÜNUZE OLSUN 47 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    sanmıyorum ama umarım Müslümanların yapamadığını bu şialar yapar 14 5 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    yalanınızi s.kim . Madem.korkuyorlalar niye o kadar saldiri yapıyorlar. 13 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Haydi yamyamlar yiyeceklerinizi alın hemen yer altı inlerinize dönün fareler sizi bekliyo kanalizasyonlar da 14 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Amnk adamlar ekonomik olarak bile nekadar güçlü biz patatesi soğanı bile sayıyla alıyoruz vayyyyy beeeee 8 6 Yanıtla
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