İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

İsrail ordusu 200'den fazla savaş uçağıyla gece yarısı İran'a yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik ismi öldüren İsrail'e İran'dan ise misilleme gecikmedi.

SOLUĞU MARKETLERDE ALDILAR

100 kamikaze insansız hava aracını İsrail'e fırlatan İran'ın daha güçlü bir misilleme olasılığı ise büyük panik yarattı. İsrail'in tamamında OHAL ilan edilirken yüzlerce İsrailli ise soluğu süpermarketlerde aldı.

RAFLAR DAKİKALAR İÇİNDE BOŞALDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde İran'ın olası bir misilleme hamlesinden endişe eden İsraillilerin marketleri doldurduğu ve rafların dakikalar içinde boşaldığı görüldü.