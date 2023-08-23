İstanbul Boğazında Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu - Son Dakika

İstanbul Boğazında Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu

İstanbul Boğazında Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu
Son Güncelleme: 23.08.2023 10:09

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arızalanan petrol tankeri için kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244 metre boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İstanbul Boğazında Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazında Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu - Son Dakika
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