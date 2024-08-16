İstanbul'da 1894 Depremi: Bir Dönüm Noktası - Son Dakika
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İstanbul'da 1894 Depremi: Bir Dönüm Noktası

Bu yıl, İstanbul’da büyük bir yıkıma neden olan 1894 depreminin 130. yılı. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de depremle mücadele ve deprem bilincinin oluşturulması açısından önemli adımların atıldığı bir dönüm noktası.

16.08.2024 19:12
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Bu yıl, İstanbul’da büyük bir yıkıma neden olan 1894 depreminin 130. yılı.

10 Temmuz 1894'te meydana gelen depremi, Osmanlı İmparatorluğu ve devamında Türkiye’de, depremle mücadele ve deprem bilincinin oluşturulması açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu depremden sonra; ilk kez yurt dışından getirilen uzmanlarla güncel çalışmalara da ışık tutan bir deprem raporu hazırlanmasından, Kandilli Rasathanesi’ne dönüşecek bir sismoloji bölümünün kurulmasına kadar birçok önemli adımın atıldığı görülüyor.

2. Abdülhamid döneminde meydana gelen deprem, İstanbul'da büyük bir yıkıma neden oldu.

Aralarında birçok tarihi eserin de bulunduğu binlerce yapı hasar gördü, hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu, kıyılara dalgalar vurdu, şehrin üzerinde büyük bir toz bulutu yükseldi.

Deprem ilk aşamada İstanbul'da büyük bir panik ve kaosa yol açtı.

"1894 Depremi ve İstanbul" kitabının yazarı Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç, bu depremde kentte neler yaşandığını BBC Türkçe’ye anlattı.

Dr. Küçükalioğlu Özkılıç, 1894 depremi gibi tarihi depremlerin bir yerin depremselliğini incelemek açısında son derece önemli olduğunu söylüyor.

Paylaştığı tarihi veriler ışığında 1894 depreminin “Deprem değil bina öldürür” sözünü doğruladığını belirten Dr. Küçükalioğlu Özkılıç, “Yaşadığımız coğrafya bir deprem coğrafyası. İnsanoğlu depremlerin olmasını engelleyemiyor" diyor ve ekliyor:

"Dolayısıyla depremleri kabul etmek, ona uygun yapılar inşa etmek ve onun karşısında reflekslerimizi geliştirmemiz gerekiyor.”

Video-haber: Esra Yalçınalp – Mahmut Hamsici

Videodaki tarihi fotoğrafların kaynakları: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu, (Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç tarafından dijitalleştirildi), Getty Images, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İstanbul'da 1894 Depremi: Bir Dönüm Noktası - Son Dakika

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