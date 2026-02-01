İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi - Son Dakika
Dünya

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

İşte Epstein\'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi
01.02.2026 09:19
İşte Epstein\'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi
ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçuyla tutuklu yargılanırken milyarder Jeffrey Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresinin görüntülerini yayınladı.

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel, önceki gün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyunun erişimine açıldı. Belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer alıyor.

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

HAPİSHANE HÜCRESİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ölü bulunduğu hapisane hücresinin videosunu yayınladı.

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hücresinde tepkisiz halde bulundu, hastaneye kaldırıldı ancak 6.39'da öldüğü açıklandı; adli tıp ölüm nedenini asılarak intihar olarak kayda geçirdi. Ölüm gecesi hapishane prosedürlerinin ihlal edilmesi, kameraların çalışmaması ve gardiyanların kayıt tahrifi suçlamaları kamuoyunda ciddi şüpheler doğurdu, olay FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuldu. Epstein'ın ölümüyle hakkındaki tüm suçlamalar düştü, devam eden soruşturmalar ise Ghislaine Maxwell (sevgilisi) başta olmak üzere çevresindeki isimlere yöneldi.

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi
Jeffrey Epstein ile Ghislaine Maxwel

Son Dakika Dünya İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

