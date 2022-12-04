Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi, ABD'ye yalvardı: Suriye'deki en sadık müttefikiniz, bizi unutmayın

Mansur Yavaş sadece tek bir şartta aday olacak

13 Kasım'da Suriyeli Ahlam Albashir'in Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı askeri operasyon teröristleri korkutmaya devam ediyor.

"BİZİ UNUTMAYIN" MESAJI

Türkiye'nin olası kara operasyonuna karşı ABD'den daha fazla destek isteyen teröristler, son olarak "ABD'ye ne kadar sadık olduklarını" anlatarak Washington'dan yardım istedi. Omurgasını terör örgütleri PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi, Washington Post gazetesinde "Biz Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı bir yazı yayınladı.

"BENİM HAYATIMI HEDEF ALAN BİR GİRİŞİMDE BULUNULDU"

ABD'yle birlikte Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştıklarını ancak Türkiye'nin askeri operasyonu nedeniyle DEAŞ'a karşı kazanımların tehlike altında olduğunu öne süren terörist elebaşı, aldıkları uluslararası destek sayesinde Suriye'de güvenlik açısından en ileri yönetimi kurduklarını savundu. Türkiye'nin son günlerde Suriye'de ABD güçlerinin bulunduğu bölge yakınlarını hedef aldığını yazan Abdi, "Sanırım bu benim hayatımı hedef alan bir girişimdi" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN YARDIM İSTEDİLER

Türkiye'ye yönelik küstah iddialarını sürdüren terörist elebaşı, Taksim'deki bombalı saldırının arkasında olmadıkları iddiasını da yineledi. Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'nin operasyonuna karşı uluslararası destek isteyen Mazlum Abdi, "Uluslararası toplumu Türkiye'yi engellemek için derhal somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.