İsveç\'te Ayı Avlama Sezonu Başladı

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İsveç'in 7 bölgesinde ayı avlama sezonu bugün itibarıyla başladı. İsveç Etoburlar Derneği (SCA), 486 ayının avlanması için onay çıktığını duyurdu.

SCA'dan yapılan açıklamada, "Tüm ayı bölgeleri bu yılki ruhsatlı avda vurulabilecek ayı sayısına karar verdi: 486. Geçen yıl rekor kıran 649 ayı avına kıyasla onay verilen sayının 163 ayı azaldığı görülmektedir, ancak araştırmacılar aşırı ayı avı için uyarı yapıyor" denildi. SCA, ülkenin Jamtland bölgesinde 121, Gavleborg'ta 125, Vasterbotten'de 48, Vasternorrland'da 85, Dalarna'da 80, Norbotten'de 24 ve Varmland'da 3 ayı avlanmasına onay çıktığını belirtti.

"ÜLKEDE 2 BİN 400 AYI VAR"

SCA, ülkede 2 bin 400 ayının olduğunu belirtti. İskandinav Boz Ayı Araştırma Projesi Müdürü Jonas Kindberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok ayıyı vurmak kesinlikle imkansızdır. Nüfusun bugün tahmin ettiğimiz 2 bin 400 civarında sabit kalmasını istiyorsanız, koruyucu avcılık da dahil olmak üzere yılda sadece 250 ayı vurabilirsiniz. Ancak İsveç Çevre Koruma Ajansı'nın hedefi ayı nüfusunun azalması, bu yüzden de bu kadar çok ayı vuruluyor. Ancak şimdikinin iki katına yakın bir sayıyı uzaklaştırmak, ayı nüfusu için kritik hale gelebilecek önemli sonuçlara yol açabilir" uyarısında bulundu.