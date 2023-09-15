İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

İsveç\'te Kur\'an-ı Kerim\'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor
Son Güncelleme: 15.09.2023 18:51

Irak asıllı Salwan Nejem, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç ve Danimarka'da son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Irak asıllı Salwan Nejem, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenleyen Salwan Momika'nın yanında bulunan Iraklı Nejem, bu kez tek başına saldırı gerçekleştirdi. Geniş polis koruması altında Fittja Ulu Camisi önüne gelen Nejem, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine bastı.
Kur'an nüshalarını yırtan ve bunların üzerine basan Nejem, daha sonra bu nüshaları yaktı.
Nejem, eylemin ardından olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrıldı.
Fittja Ulu Camisi Dernek Başkanı İsmail Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu provokasyon karşısında 4 dilde hutbe okutacaklarını ve cami dışında duyulacak şekilde Kur'an okutarak Nejem'in eylemine karşılık vereceklerini söyledi.
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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