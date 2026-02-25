İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin - Son Dakika
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

25.02.2026 19:33
İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch'tan skandal bir çıkış geldi. Ülkesindeki Müslümanlara seslenen Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli." dedi.

İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik sert açıklamalarda bulunarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İSLAM, İSVEÇ KÜLTÜRÜNE ADAPTE OLMALI"

İslam'ın İsveç kültürüne ve değerlerine uyum sağlaması gerektiğini savunan Busch, şeriat düzenini destekleyenlerin ülkede yeri olmadığını belirtti. Busch, İsveç'in demokratik yapısına adapte olamayan Müslümanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini dile getirdi.

Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bunların tek korkusu İslam'ın yayılmasın akabilinde Osmanlı'nın gelmesi 80 97 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ülkemizdeki İslam'a önce sahip çıkalım birilerinin saçma sapan konuşma ve davranışları yüzünden gençler ve çoğu insan deis yetişiyor, eroinman nesil geliyor, Ramazan ayında bile saygı yok aleni şekilde sokakta sigara içen yemek yiyen alkol kullananlar var ayıptır günahtır 21 1
  • McA ! McA !:
    Kadın haklı herkes dinini içinde yaşasın Dinler üzerinden Cennet cehennem üzerinden,Dinler üzerinden gösteriş,siyaset,politika yaparak saygınlık edinmek olmaz. 99 60 Yanıtla
    123612e6 123612e6:
    Tam bir müslüman olarak..Haklisin... 33 3
    Enes sönmez Enes sönmez:
    kadın öyle mi demiş, bence kendi düşünceni yazmışsın, din üzerinden gösteriş , saygınlık kazanmaya çalışmak şeriata ve islama zaten uygun değil, islam İsveçe git siyaset ve politika yap herhalde demez. bence sen İslami anlayışını ve neye karşı geldiğini gözden geçir 8 0
  • Kerem Oğuz Kerem Oğuz:
    Aynı cehape gibi konuşuyor 35 55 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    nasılki Müslüman ülkelerde farklı dinlerden insanlar istediği gibi ibadetleri yerine getiriyorsa medeniyeti kle övünenler nerdesiniz 53 23 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    doğru söylüyor Afganistan daha iyi olurdu 22 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
