İsveç tercihini terör örgütünden yana kullandı! Kakabaveh'in şantajına, Başbakan Andersson'da boyun eğdi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bir kez daha terör örgütü PKK ve uzantılarıyla organik bağı olan İsveç milletvekili Amineh Kakabaveh'i ülkesinin çıkarlarına tercih etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEĞE DEVAM KONUSUNDA EL SIKIŞTILAR

Önceki gün İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson'a yönelik, "artan çete suçlarını önleyememesi" gerekçesiyle güvensizlik oylamasında Kakabaveh, İsveç hükümetinin de talep etmesiyle, terör örgütü PKK'dan aldığı talimat ve Andersson'dan aldığı güvenceyle çekimser oy kullandı. Karşılığında Kakabaveh ve İsveç hükümeti, PKK/ YPG'ye desteğe devam konusunda el sıkıştı.

JOHANSSON'UN GÖREVDEN ALINMASINA ENGEL OLDU

Böylelikle, gensoru önerisinde bulunan muhalefet ihtiyacı olan 175 oya ulaşamadı. Tehditleri ile başbakanı parmağında oynatan Kakabahev, Johansson'un görevden alınmasının ve hükümetin düşmesine engel oldu. İsveç'in çıkarlarını hiçe sayan Andersson yönetiminin verdiği taviz ülkede büyük tepki çekti. İsveç basınından Expressen gazetesi, Başbakanı eleştiri yağmuruna tuttu.

"PARTİSİNİN ÇIKARLARINI ÜLKE GÜVENLİĞİNDEN ÖNDE TUTAN BİR BAŞBAKANIMIZ VAR"

İsveç gazetesi, Kakabahev'in taleplerine boyun eğen İsveç Başbakanı'nı hedef aldığı baş yazıda, "İsveç'in, partisinin çıkarlarını, ülke güvenliğinden önde tutan bir Başbakanı var" ifadelerini kullandı. Haberde Başbakan sorumsuzlukla eleştirilirken, Johnson'ı güvenoyundan kurtarmak ve hükümeti korumak pahasına, Kakabaveh'e verilen tavizin acınası olduğuna dikkat çekildi. "Andersson İsveç'in çıkarlarına değil, partisinin çıkarlarına göre hareket ediyor" sözlerinin sarf edildiği yazıda, Türkiye'nin, ülkenin PKK ile ilişkileri kesmesi konusundaki kararlı tutumunun göz ardı edildiğine değinildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA UZLAŞMA YOLUNA GİDİLMELİ"

"Ülkenin geleceğinin satıldığı" ve "bu ödemenin sadece bir bakanı korumak için yapıldığı" vurgulanan yazıda, Andersson ve hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzlaşma yoluna gitmesi gerektiği vurgulandı. Gazete, Adalet bakanının başarısız bir grafik çizdiğini, Andersson'ın 3 ay sonraki seçimleri kazanmak için siyasi imajını korumaya çalıştığını, bu yüzden bakanı korumak adına ülke güvenliğini riske attığını vurguladı.

BÜTÇEYLE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Expressen, hükümetin en büyük vaadi olan emekli yardımını meclisten geçirmek için önümüzdeki hafta yapılacak ek bütçe oylaması öncesi, Kakabaveh'in yeni talep listesini hükümetin önüne koyduğunu yazdı. PKK'lı vekilin "PKK ve uzantılarına destek" konusunda hükümetle yeni müzakereler talep ettiğini belirten gazete, Kakabahev'in şartlarının kabul edilmemesi halinde hükümet bütçesi oylamasında ret oyu verebileceği tehdidine yer verdi. Gazeteye konuşan Kakabahev, "Eğer bu hafta benimle masaya oturup gelecekte ne yapacaklarını tartışmazlarsa, bu durum bütçe oylamasını etkileyecektir" dedi.

İSTİHBARATI UZAK TUTUN TALEBİ

Oyu karşılığında Kakabahev'in, İsveç'te yaşayan 130'dan fazla PKK'lı teröristin hayatlarını daha rahat ve istihbarat birimlerinden uzakta yaşaması gerektiğini talep ettiği belirtildi. Ayrıca PKK destekçisi vekilin, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da devam etmesini talep ettiği kaydedildi. Bütçe oylaması, 3 ay sonra sandığa gidecek hükümet için büyük önem arz ediyor. Zira Andersson'ın partisi Sosyal Demokratlar'ın en büyük vaatlerinden biri emekliye yapılacak ek yardımlar olacaktı.