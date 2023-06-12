İsveç Yüksek Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etti - Son Dakika
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İsveç Yüksek Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etti

İsveç Yüksek Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etti

12.06.2023 16:26

NATO üyeliği için Türkiye'nin yakacağı yeşil ışığı bekleyen İsveç'te mahkeme, skandal bir karar aldı. Ülkede polisin güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" karar, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

İsveç'te polis tarafından güvenlik endişeleri gerekçe göstererek getirilen "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" karar, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

POLİS TARAFINDAN YASAK GETİRİLMİŞTİ

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu. Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı. İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

PALUDAN'IN KUR'AN-I KERİM PROVOKASYONU

Bu yılın başlarında da aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan, büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı. Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Paludan skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (13)
  • Taner Döleker: Çok yakın zamanda bu ülkede felaketlere şehit öleceğiz bunun bedelini er geç rabbim koymaz vede çok ağır bir bedel ödeyecek bu ülke vede kacinilmaz Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Niye onca şeriatla yönetilen ülke varken müslüman ülke varken neden Türkiye bu yobazlığı bırakın artık millet yemiyo artık İngilizlerle bu tür oyunlara bi son verin Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Kutsal kitabımıza uzanan eller gün gelir KIRILIR Cevap Yaz 57 1 Yayından Kaldır
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