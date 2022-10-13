İsviçre, Rusya'nın ilhakıyla ilgili olarak 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre, Rusya'nın ilhakıyla ilgili olarak 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine ekledi

13.10.2022 17:35
İsviçre, Rusya'nın ilhakıyla ilgili olarak 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine ekledi

İsviçre hükümeti dün Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesiyle ilgili olarak, İsviçre'nin yaptırım listesine 30 kişi ve 7 kuruluşun eklenmesini onayladığını duyurdu.

İsviçre hükümeti dün Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesiyle ilgili olarak, İsviçre'nin yaptırım listesine 30 kişi ve 7 kuruluşun eklenmesini onayladığını duyurdu.

İsviçre Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Başkanı Federal Meclis Üyesi Guy Parmelin, dün, Rusya'nın ilhak kararıyla bağlantılı 30 kişinin mali yaptırımlara ve seyahat yasağına, 7 kuruluşun da mali yaptırımlara tabi olmasını onayladı.Karara göre bu kişi ve kuruluşların İsviçre'deki varlıklarının dondurulacağı ifade edildi. Açıklamada "Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri için halihazırda geçerli olan kısıtlamalar, şimdi Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilmeyen ve Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ilhak edilen Zaporijya ve Herson için de geçerli olacak" denildi.


YORUMLAR
500
Ukrayna, Rusya'nın, Türk Akımı boru hattına yönelik 'sabotaj' planladığını iddia etti Ukrayna, Rusya'nın, Türk Akımı boru hattına yönelik 'sabotaj' planladığını iddia etti ABD Savunma Bakanı Austin: 'Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir' ABD Savunma Bakanı Austin: 'Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir' Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
Kaynak: DHA

Araştırma, İsviçre, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre, Rusya'nın ilhakıyla ilgili olarak 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine ekledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre, Rusya'nın ilhakıyla ilgili olarak 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement