İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma

Dünya

İtalya Başbakanı Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun ülkesinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, eline geçen cumhuriyet savcısı Francesco Lo Voi imzalı soruşturma bildirimi kağıdını göstererek, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish'in geçen hafta serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesiyle ilgili suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma bildirimi aldığını belirtti.

"BANA ŞANTAJ YAPILAMAZ"

Meloni, konuyla ilgili paylaşımında "Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim" ifadelerini kullandı.

İKİ BAKAN VE BİR MÜSTEŞARA DA SORUŞTURMA

Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano'ya da benzer soruşturma bildirimi geldiğini bildirdi.