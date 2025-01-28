İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesine soruşturma - Son Dakika
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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesine soruşturma

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İtalyan savcılar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağasının İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlattı.

28.01.2025 21:47  Güncelleme: 23:08
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. İtalyan savcılar, Başbakan Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle adli soruşturma açtı.

MELONİ'DEN AÇIKLAMA

Meloni, bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirterek, "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" dedi.

Soruşturma, geçen hafta insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla hakkındaki UCM tutuklama emri uyarınca Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılması ve İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesinin ardından başlatıldı. Soruşturmanın kararla ilgili şikayette bulunan avukat Luigi Li Gotti tarafından başlatıldığı tahmin ediliyor. UCM, İtalya hükümetinden kararla ilgili olarak kendisine danışılmadığını belirterek, bir açıklama talep etti.

NE OLMUŞTU?

Meloni, ayrıca söz konusu soruşturmanın Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında 2019 yılında göçmenleri kurtaran bir yardım gemisini günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle Sicilya'da soruşturma açan aynı savcı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Salvini, bu davadan geçtiğimiz ay beraat etti. Salvini, Ağustos 2019'da Akdeniz'de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran yardım gemisi Open Arms'ın İtalya'da limana demirlemesine izin vermemişti.

İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesine soruşturma
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesine soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Onur Dekak:
    yakında burda akp için olumsuz yorum yapanlar ifadeye cagırmaya başlarsa şaşirmayın bu akp halkı susturma projesine başladı bu nedemek korku başladı 37 33 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    eee dünya da gelişmiş ülkelerde yargı bağımsız, bizimki gibi değil G7 ülkeleri. 23 21 Yanıtla
  • monşer null:
    Bu Güzel Ablamıza zarar vermeyin 34 2 Yanıtla
  • Ali null:
    MELONİYİ ÖYLE BÖYLE HARCIYACAKLAR 31 1 Yanıtla
  • murat2069:
    adalete bak başbakan yargılanıyor bizde bir millet vekiline bile dokunamaz adalet bakanı 18 9 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Böyle birvadalet sistemi Türkiyede olmalıydı, onlarca kırmızı bültenle aranam sahıslar var ülkede, hatta bazılarına vatandaşlık verildiğini basından öğreniyoruz 8 2 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    meloni'nin Türk Milleti olarak arkasındayız 3 0 Yanıtla
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