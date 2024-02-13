İtalya\'da 13 yaşındaki bir kız toplu tecavüze uğradı

İtalya'nın Sicilya kentinde 13 yaşındaki bir kız, erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken 'ülkeye yasa dışı yollardan giren gençler tarafından' toplu tecavüze uğradı. Yaşları 15 ila 19 arasında değişen bir grup mısırlı genç, genç kızı ve erkek arkadaşını zorla umumi bir tuvalete sürükleyerek cinsel saldırıda bulundu. Olay, ülkede büyük bir tepkiye sebep oldu. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalya'da 13 yaşındaki bir kızın erkek arkadaşının gözü önünde 'ülkeye yasa dışı yollardan giren gençler tarafından' toplu tecavüze uğradı.
13 yaşındaki kız, 30 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Sicilya'nın Catania kentindeki Villa Bellini parkında 17 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken cinsel saldırıya uğradı.
Yaşları 15 ila 19 arasında değişen bir grup mısırlı genç, 13 yaşındaki kızı ve erkek arkadaşını zorla umumi bir tuvalete sürükledi.
7 kişi oldukları belirtilen gençlerden bazıları kızın erkek arkadaşını tutarken diğerleri genç kıza cinsel istismarda bulundu.
Genç kız, tacizcilere kendisini taciz etmemeleri için yalvardığını fakat dinlemediklerini söyledi. Yarım saat süren tacizden sonra kaçmayı başaran genç kız ve erkek arkadaşı olayı polise bildirdi.
Saldırganları 24 saat sonra yakalayan polis, saldırganlardan ikisinin reşit olmadığını söyledi.
Ülkede büyük bir tepkiye sebep olan olaydan sonra açıklama yapan radikal sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini "Bana gelip töleranstan veya hatadan bahsetmeyin. Bu gibi dehşet verici olaylara karşı merhamet gösterilmemeli. Tek bir çare var, o da kimyasal hadım" ifadelerini kullandı.
Önceden planlanmış bir ziyaret için Katanya'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tecavüz olayından şok olduğunu söyledi. Adalet sağlanacak sözü verdi.
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