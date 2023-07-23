İtalya'da 5.3 Ton Kokain Operasyonu - Son Dakika
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İtalya'da 5.3 Ton Kokain Operasyonu

23.07.2023 21:02

İtalya'da mali polis, Palau bayraklı 'Plutus' isimli yük gemisinin Sicilya adası açıklarında denize bıraktığı 5.3 ton kokainin İtalya'ya getirilmesi planını engelledi. Balıkçı teknesiyle birlikte İtalya'ya dönmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Kokainin piyasa değeri 850 milyon euroyu aştı. Gemideki mürettebatın bir kısmının Türk olduğu belirtildi.

İtalya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 5.3 ton kokaini taşıyan kuru yük gemisinin mürettebatı gözaltına alındı. Mürettebatın 8'inin Türk olduğu belirtilirken, geminin son durağının Türkiye olduğu belirtildi.

5.3 TON KOKAİNİ PAKETLER HALİNDE DENİZE ATTILAR

İtalya'da mali polisi geçtiğimiz salı gecesi büyük bir operasyona imza attı. Palau bayraklı 'Plutus' isimli yük gemisinin 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya'dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirleyen güvenlik güçleri harekete geçti.

15 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Balıkçı teknesi kokain yüküyle birlikte İtalya kıyılarına dönmeye çalışırken durduruldu. Balıkçı teknesinde gözaltına alınan 5 kişinin 2'sinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları belirtildi. Plutus gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye'ye doğru açılırken durduruldu. Sicilya'daki Termini Imerese limanına çekilen gemiye el konuldu, 15 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.

TOPLAM MİKTAR 5.3 TON

Toplam ele geçirilen kokain miktarı 5.3 ton olarak açıklandı. Kokainin piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığı belirtildi. Yakalanan kokainin İtalya'da tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.

MÜRETTEBATIN 8'İ TÜRK

İtalya basınındaki haberlere göre geminin kaptanının Ukraynalı, mürettebatın 8'inin Türk olduğu kaydedildi. Mürettebat halen Sicilya'nın başkenti Palermo'daki Pagliarelli hapishanesinde tutuluyor. La Repubblica gazetesi de Plutus isimli geminin sahibinin Türk armatör olduğunu, gemi sahibi hakkında şu ana kadar soruşturma açılmadığını yazdı.

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