Berlusconi'nin cenazesine, Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak - Son Dakika
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Berlusconi'nin cenazesine, Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak

14.06.2023 10:09

İtalya'da kronik lösemi nedeniyle hayatını kaybeden eski Başbakan Silvio Berlusconi için ulusal yas ilan edildi. Berlusconi'nin cenaze töreni 14 Haziran'da Milano'nun Duomo Katedrali'nde yapılacak ve Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katılacak.

İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı ve cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildiği kaydedildi. Ulusal yas ilanı çerçevesinde İtalya'daki tüm devlet kurumlarında ve İtalya'nın tüm dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

CENAZE CANLI YAYINLANACAK

Cenaze törenini, Berlusconi'nin sahibi olduğu Mediaset şirketinin canlı yayımlayacağı, Duomo meydanına da dev ekran kurulacağı basına yansıdı. Berlusconi'nin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer, Arcore kasabasındaki villasına giderek, villanın girişine çiçekler ve "Hoşça kal Berlusconi" yazılı dövizler bıraktı.

TÜRKİYE'DEN 2 İSİM KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı yayımladı. Berlusconi için "Değerli dostum" diyen Erdoğan, cenazeye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i gönderiyor.

Berlusconi''nin cenazesine, Türkiye''den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak
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Silvio Berlusconi, Hakan Fidan, Ömer Çelik, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlusconi'nin cenazesine, Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berlusconi'nin cenazesine, Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak - Son Dakika
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