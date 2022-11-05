Gürültü yüzünden tartıştı, öfkesine hakim olamayınca ok atarak öldürdü - Son Dakika
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Gürültü yüzünden tartıştı, öfkesine hakim olamayınca ok atarak öldürdü

05.11.2022 17:54
Gürültü yüzünden tartıştı, öfkesine hakim olamayınca ok atarak öldürdü

İtalya'da bir Scalco isimli kişi kutlama yapan bir grubun gürültüsünden rahatsız oldu. Rahatsızlığını dile getiren şahıs daha sonra gruptaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenince Slaco, tartıştığı kişiyi göğsünden ok ile vurarak öldürdü.

İtalya'da meydana gelen olayda evinin önünde eğlenen kişilerle gürültü sebebi ile tartışan Evarista Scalco isimli şahıs ile gruptan bir kişi ile sözlü münakaşaya girdi.

OKLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede alevlenirken, öfkesine hakim olamayan Scalco, evinin balkonundan ok ve yay ile saldırıya geçti. Saldırı sonucu göğsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti. O anlar bölgede bulunan bir kişinin kamerasına da yansıdı.

SADECE UYUMAK İSTİYORDUM

Kısa süre içerisinde Gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği öğrenildi.

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İtalya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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