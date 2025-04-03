İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü - Son Dakika
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İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

03.04.2025 22:55
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İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

VOLKANİK HAREKETLİLİK 24 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan volkanik hareketlilik bugün akşam saatlerine kadar sürdü. İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü, kül bulutunun doğu yönünde dağıldığı belirtildi.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

KIRMIZI KODLU UYARI

INGV Katanya şubesinin yanardağdaki volkanik faaliyetlerin yoğunluğu sebebiyle sabah saatlerinde bir ara bölgedeki hava trafiği için uçaklara özel kırmızı kodlu bir uyarı yayınladığı, bununla beraber Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmadığı bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

SON OLARAK ŞUBAT AYINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Etna'da dün akşam saatlerinde başlayan kül püskürtme faaliyetinin, öğleden sonra azaldığı ve uçaklar için yapılan uyarının da kademeli olarak düşürüldüğü bildirildi. Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarından sonra en son şubatta şiddetli kül ve lav püskürtme ile lav akışı gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya\'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

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Son Dakika Dünya İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü - Son Dakika

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