İtalya'da fırtına ve sağanak 12 bölgeyi vurdu, Floransa'da müzeleri su bastı - Son Dakika
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İtalya'da fırtına ve sağanak 12 bölgeyi vurdu, Floransa'da müzeleri su bastı

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İtalya\'da fırtına ve sağanak 12 bölgeyi vurdu, Floransa\'da müzeleri su bastı
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İtalya'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle aralarında Toskana ve Lombardiya'nın da bulunduğu 12 bölgede hava muhalefeti uyarısı yapıldı.

İTALYA'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle, aralarında Toskana ve Lombardiya'nın da bulunduğu 12 bölgede hava muhalefeti uyarısı yapıldı.

İtalya Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada; Toskana, Lombardiya, Campania, Lazio ve Sicilya'nın da aralarında bulunduğu 12 bölge için olumsuz hava koşulları uyarısı yayımlandı. Yetkililer, ani sel, su baskınları, şiddetli rüzgar ile yıldırım düşmelerine karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı. Olumsuz hava şartlarının en sert vurduğu kentlerden biri Toskana bölgesinin başkenti Floransa oldu. Kentte kısa sürede etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, tarihi yapılar ile Uffizi Galerisi gibi kentin simge müzelerinde su sızıntıları meydana geldi.

Ligurya, Emilia-Romagna ile Veneto bölgelerinde ise kuvvetli fırtına kara ve hava ulaşımını aksattı. Yetkililer, yağışın süreceğini belirterek riskli bölgelerde vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmeme ve dere yataklarından uzak durma çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA
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