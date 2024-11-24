İtalya\'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Yürüyüş Düzenlendi

Dünya

İTALYA'da kadına yönelik şiddet protesto edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 25 Kasım tarihinin bu yıl hafta içine gelmesi nedeniyle dün düzenlenen yürüyüşte, kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddet protesto edildi.

'Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)' isimli sivil inisiyatifin girişimiyle, düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Ostiense'de başladı. Binlerce kişi, Piazza Vittorio'ya doğru yürürken, bu yıl 106 kadın cinayeti kurbanının isimlerinin yazılı olduğu uzun bir pankart Kolezyum'un önünde sergilendi.