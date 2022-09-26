İtalya'nın çiçeği burnunda başkanı Meloni'nin, geçmişte Macron'a söylediği sözler gündem oldu: Bize ders vermeye kalkma

İtalya'da resmi olmayan sonuçlara göre Kardeşler Partisi zaferle ayrılmaya yakınken Giorgia Meloni de başbakanlığa hazırlanıyor. Seçimler böyle biter ve Cumhurbaşkanı görev verirse ülkenin ilk kadın başbakanı olacak Meloni, geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediği sözle de gündeme geldi.

''MACRON SORUMSUZLUĞUNA YAZIKLAR OLSUN''

Meloni, Macron'un Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin sorumlusu olduğunu söyleyerek, ''Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayanlar onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkilerinin olması onları endişelendiriyor. Aynı zamanda bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 14 ülkede para birimi bastırıp üzerlerine damgalıyor.

''SİZDEN DERS ALMAYI KABUL ETMİYORUZ''

Çocukları madenlerde çalıştırıp hammadde edinmeye devam ediyor. Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil, aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

AB'YE KARŞI POLİTİKALARI MERAK KONUSU

İtalya'da aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığı söylemleri ile bilinen Meloni'nin başbakan olması halinde AB ülkelerine karşı politikası merak edilen konular arasında yer alıyor. Meloni'nin bu sözleri AB cephesinde endişe yaratırken, hayata geçireceği politikalar AB'nin geleceği hakkında önemli ipuçları verecek.