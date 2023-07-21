İtalya'da Tenis Topu Büyüklüğünde Dolu Yağışı: 1 Ölü, 110 Yaralı - Son Dakika
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İtalya'da Tenis Topu Büyüklüğünde Dolu Yağışı: 1 Ölü, 110 Yaralı

21.07.2023 16:50

İtalya'nın kuzeyinde yaşanan aşırı dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralandı. Veneto bölgesinde meydana gelen olayda evlerin camları kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü. Sivil koruma birimi, vatandaşların 500 ihbarına hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.

İtalya'da tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Avrupa genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, İtalya'nın kuzeyinde yaşayanlar tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü. Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı. Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü. Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi. - ROMA

Kaynak: İHA
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İtalya, Tenis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Tenis Topu Büyüklüğünde Dolu Yağışı: 1 Ölü, 110 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Tenis Topu Büyüklüğünde Dolu Yağışı: 1 Ölü, 110 Yaralı - Son Dakika
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