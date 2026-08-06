İtalya\'da Yazın 70 Bin Hektar Orman Yok Oldu

İTALYA'da bu yaz orman yangınları nedeniyle 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi.

İtalyan basını, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporunda, İtalya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 70 bin hektar alanın kül olduğu bilgisinin yer aldığını duyurdu. Bu rakamın yaklaşık 100 bin futbol sahası kadar alana denk geldiği belirtilen açıklamada, yangınların yaklaşık üçte birinin koruma altındaki alanlarda çıktığı kaydedildi.