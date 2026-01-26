İtalya'dan İsrail'e nota - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İtalya'dan İsrail'e nota

İtalya\'dan İsrail\'e nota
26.01.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

İtalya, dün işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerinin bir İsrailli yerleşimci tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine harekete geçti.

İSRAİL'E PROTESTO NOTASI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Büyükelçisi'ne olayla ilgili "şiddetli bir protesto" iletilmesini istedi. İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise İsrail hükümetine resmi bir protesto notası sunarak, Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile temasa geçti.

İtalya'dan İsrail'e nota

2 İTALYAN ASKERİ SİLAH ZORUYLA DİZ ÇÖKTÜRÜLEREK SORGUYA ALINDI

İtalya hükümet kaynaklarına göre yerleşimci olduğu değerlendirilen İsrailli, 2 İtalyan askeri silah zoruyla diz çöktürerek sorguya aldı. Olay, dün İtalyan askerlerin Avrupa Birliği büyükelçilerinden oluşan heyetin Filistin'in Ramallah kenti yakınlarında bir köye yapacağı ziyaret öncesi hazırlık ve inceleme yapmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandı. Diplomatik plakalı bir araçla seyahat eden 2 asker, olayın ardından yara almadan Kudüs'teki İtalya Başkonsolosluğu'na döndü.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Diplomasi, Politika, İsrail, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'dan İsrail'e nota - Son Dakika

İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:38:58. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'dan İsrail'e nota - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.